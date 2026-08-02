شرطة ديالى: القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة (4 إرهاب)

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الأحد 02 آب/أغسطس 2026، عن إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين نُفذتا في المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان، أن قوة من فوج طوارئ ديالى الثالث، بالتعاون مع مفارز مديرية الأمن الوطني، تمكنت من القبض على أحد المطلوبين في منطقة المفرق غربي مدينة بعقوبة.

وفي سياق متصل، نفذ قسم شرطة المنصورية، بالاشتراك مع مفارز الأمن الوطني والاستخبارات، واجباً أمنياً أسفر عن القبض على مطلوب ثانٍ ضمن قاطع المسؤولية.

وجرت العمليتان بإشراف ومتابعة مباشرة من قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، وذلك في إطار ملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.





المصدر: واع