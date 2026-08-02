بزشكيان: مذكرة التفاهم الموقعة ستكون "مركز ثقل" علاقاتنا الخارجية مستقبلاً

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أربيل (كوردستان 24)- وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد 02 آب/أغسطس 2026، مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخراً في إسلام آباد بأنها ستكون "مركز ثقل" العلاقات الخارجية لبلاده، تزامناً مع كشف تقارير إعلامية عن مقترح لاتفاق تهدئة شامل بين طهران وواشنطن يمتد لـ 60 يوماً.

وأكد بزشكيان في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، أن هذه المذكرة هي نتاج توافق وإجماع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، وتهدف إلى تعزيز أمن إيران والمنطقة والحلفاء، مشدداً على ضرورة إلزام الأطراف الأخرى بالوفاء بتعهداتها الواردة في الاتفاق.

في سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن وجود اتفاق مقترح بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران على أساس مذكرة تفاهم مشتركة. وبحسب القناة، فإن المقترح يشمل إعلان وقف إطلاق نار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة لمدة 60 يوماً دون فرض أي رسوم أو ضرائب، مشيرة إلى أن النقاشات حول التفاصيل النهائية لهذا الاتفاق لا تزال مستمرة مع طهران.

كما أشار التقرير الإعلامي إلى أن إسرائيل كانت قد وضعت خطة عسكرية لاستهداف منشآت ومراكز الطاقة داخل الأراضي الإيرانية، وذلك قبيل التوجه نحو خيار تهدئة العمليات العسكرية وتجميد خطط الهجوم.