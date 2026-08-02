رئيس الوزراء الاتحادي وعمار الحكيم يبحثان ملف مكافحة الفساد ومستجدات الأوضاع في البلاد

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أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، اليوم الأحد 2 آب/أغسطس 2026، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى ملف مكافحة الفساد.

وأكد الزيدي، خلال اللقاء، حرص الحكومة الاتحادية على المضي في تنفيذ برنامجها ومواصلة الإجراءات المتخذة لملاحقة الفساد وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن حماية المال العام ودعم مسارات الإصلاح الإداري والاقتصادي.

من جانبه، أشاد عمار الحكيم بالخطوات الحكومية في مجال مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية استمرارها وفق الأطر القانونية والمؤسسية لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. كما ثمن توجه الحكومة نحو إقامة شراكات إقليمية ودولية متوازنة تهدف إلى تعزيز مكانة العراق ودعم فرص التنمية والاستقرار.



المصدر: واع