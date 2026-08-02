إسرائيل تبلغ واشنطن بـ "مخاوف أمنية" تجاه اتفاق نزع سلاح حماس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أبلغت إسرائيل البيت الأبيض بوجود "مخاوف أمنية بالغة" تجاه اتفاق نزع السلاح المقترح مع حماس، اليوم الأحد 02 آب/أغسطس 2026، مشددة على رفضها الانسحاب من غزة قبل تجريد الحركة من سلاحها بشكل فعلي.

وذكر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دورون شبيلمان، أن تقييمات الاستخبارات تشير إلى سعي حماس لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتوسيع وجودها في القطاع فور إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن نزع السلاح يتطلب "التخلي عن الأسلحة فعلياً".

وتتضمن خطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً، تسليم السلاح وتفكيك الأنفاق، مقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي ونشر قوة دولية، مع نقل الإدارة إلى لجنة تكنوقراطية مدعومة أمريكياً تسمى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة". فيما تشير تقارير إلى أن إسرائيل تطالب أيضاً بضمان حرية شن عمليات عسكرية داخل القطاع.

وتتزامن هذه التحفظات مع استمرار الغارات الجوية في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم أطفال، إثر ضربات طالت مباني سكنية ليلة السبت وصباح الأحد.



المصدر: وکالات