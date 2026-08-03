ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من الإثنين

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات على الجمهورية الإسلامية مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ غدا (الإثنين) بعد الظهر".

وكان ترامب أعلن السبت تعليق شن ضربات على إيران "بمستويات من الرعب العسكري والقوة لم تُشاهد منذ الحرب العالمية الثانية"، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز.

وأفاد الأحد بأن قرار تعليق أي هجوم جاء بناء على طلب من السعودية والإمارات وقطر وإيران نفسها.

وقال من على متن الطائرة الرئاسية "هناك اتفاق بشأن هرمز، ثم سيكون هناك اتفاق بشأن النووي، بل يمكن القول بشأن نزع النووي من إيران".

وأدت الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في نهاية شباط/فبراير، إلى اضطرابات في الاقتصادي العالمي، مع رد طهران بتنفيذ ضربات على دول خليجية وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالى 20 في المئة من الإنتاج العالمي للمحروقات.

وتفرض إيران فعليا سيطرتها على الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب، وتلزم السفن بالحصول على إذن ودفع رسوم عبور قبل استخدام الممر المائي.

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط مع شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 شباط/فبراير، ردّت عليها طهران بهجمات بالصواريخ والمسيرات على أنحاء المنطقة.

ورغم توقيع مذكرة تفاهم في منتصف حزيران/يونيو تمهيدا لبدء محادثات لإنهاء الحرب، جرى تبادل ضربات مجددا في مطلع تموز/يوليو.