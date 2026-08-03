نيجيرفان بارزاني يزور دمشق ويؤكد دعم إقليم كوردستان لاستقرار سوريا

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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني اليوم، عن دعمه الكامل لمسار الاستقرار والإعمار في سوريا، مؤكداً أن البلاد تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لتجاوز سنوات المعاناة والمضي نحو مستقبل مشرق.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة السورية دمشق، تلبية لدعوة من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان عن ثقته الكبيرة برؤية الرئيس أحمد الشرع لقيادة المرحلة المقبلة، مؤكداً إيمانه بقدرة سوريا، تحت قيادته، على تحقيق قفزات نوعية في مجالات الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات جميع أبناء الشعب السوري.

وخلال المباحثات، شدد نيجيرفان بارزاني على موقف إقليم كوردستان الداعم لسوريا مستقرة وموحدة، مشيراً إلى أهمية صون حقوق جميع المكونات القومية والدينية لضمان سلام مستدام. كما بحث الجانبان الدور المحوري الذي تؤديه سوريا في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

وفي سياق العلاقات الثنائية، أشار بارزاني إلى عمق الروابط التي تجمع بين سوريا والعراق وإقليم كوردستان بحكم الجوار والمصالح المشتركة. وأكد على وجود فرص واعدة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز من رفاهية شعوب المنطقة.

واختتم رئيس الإقليم تصريحه بالتفاؤل حيال مستقبل العلاقات السورية مع محيطها، مشدداً على أن العمل المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.