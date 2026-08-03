الرئيس بارزاني يستقبل رئيس جماعة العدل الكوردستانية لبحث المستجدات السياسية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 3 آب 2026، رئيس جماعة العدل الكوردستانية علي بابير، والوفد المرافق له.

شهد اللقاء تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول آخر الاحتمالات والمستجدات السياسية والأوضاع الراهنة في المنطقة والعراق. كما ناقش الجانبان تداعيات التوترات والتعقيدات الإقليمية وتأثيراتها المباشرة على الاستقرار والأمن، فضلاً عن انعكاساتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وفي محور آخر من الاجتماع، سلط الجانبان الضوء على مسار العملية السياسية في إقليم كوردستان، والجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية المختلفة، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول ناجعة لتجاوز حالة الانسداد السياسي وتذليل العقبات التي تواجه الإقليم في المرحلة الراهنة.