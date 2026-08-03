في ذكرى إبادة الإيزيديين.. التشكيلي الكوردي ريبين جالاك يعرض "أقنعة الناجيات" وفيلماً وثائقياً بأربيل

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أربيل (كوردستان24)- بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة للإبادة الجماعية للإيزيديين، افتتح الفنان التشكيلي الكوردي، ريبين جالاك، معرضاً فنياً استثنائياً ضم مجسمات لـ "أقنعة وجوه الناجيات" وعرضاً لفلم وثائقي بقاعة "جيهان غالييري" بالعاصمة أربيل، تكريماً لشجاعة وصمود النساء اللاتي قاومن الإرهاب وتحدين ظروف الاختطاف.

وقال ريبين جالاك في تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين (3 آب/أغسطس 2026): "ولدت فكرة هذا المشروع من رحم الكارثة الإنسانية التي حلت بالإيزيديين عام 2014 عقب هجوم تنظيم داعش الإرهابي على سنجار، وما رافقه من قتل واختطاف وانتهاكات بحق النساء الإيزيديات اللاتي أظهرن صموداً أسطورياً ونجحت بعضهن في الخلاص".

حماية هويات الناجيات عبر لغة الفن

وأضاف الفنان: "بدأت بتوثيق شهادات الناجيات ليس فقط كصحفي أو موثق، بل كإنسان يتألم لألمهن. وعقب توثيق الشهادات بالفيديو، فكرت في كيفية نقل هذه المعاناة للعالم بلغة فنية دون تعريض هويات وشخصيات النساء للخطر؛ ومن هنا نبعت فكرة صناعة أقنعة بصرية لوجوههن. كل قناع ليس مجرد منحوتة، بل وثيقة تاريخية حية لعدم نسيان الجريمة".

وأوضح جالاك أن الأقنعة تمثل آلاف النساء اللاتي لم تصل أصواتهن للعالم، مشيراً إلى أن المشروع حظي باهتمام دولي واسع عبر مشاركته في بينالي البندقية (فينيسيا) عام 2019 ضمن معرض النشاط المدني، وعرضه لاحقاً في المتحف الكندي لحقوق الإنسان، مما أتاح نقل مظلومية المرأة الإيزيدية للمحافل العالمية.

نداء للضمير الإنساني

ودعا جالاك جمهور المعرض للتعاطي مع الأعمال كـ "نداء للضمير الإنساني العالمي" للحفاظ على كرامة الإنسان ومنع تكرار جرائم الجينوسايد والعنف ضد النساء والشعوب، مؤكداً أن الناجيات لسن مجرد ضحايا بل رموز للصمود وأمل الحياة.

ويستقبل المعرض الفني والفيلم الوثائقي زواره ابتداءً من اليوم الاثنين (3 آب/أغسطس 2026) في قاعة "جيهان غالييري" بمدينة أربيل.

سيرة الفنان

يُذكر أن الفنان ريبين جالاك من مواليد مدينة كوية عام 1986، وهو خريج كلية الفنون الجميلة بجامعة السليمانية ويعمل تدريسياً في معهد الفنون الجميلة، وينشط في مجالات الرسم، التوثيق الفوتوغرافي، إخراج الأفلام الوثائقية، وإدارة المشاريع الثقافية وحقوق الإنسان.