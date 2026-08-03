باللغة الكوردية.. الشرع يُرحب بزيارة نيجيرفان بارزاني إلى دمشق
أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الإثنين، رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق.
وكتب الشرع باللغة الكوردية عبر تدوينة على منصة إكس: استقبلتُ اليوم في دمشق أخي العزيز السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق، في لقاءٍ تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا.
وقال: إنّنا نثمّن ما قدّمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار.
Îro, min li Şamê pêşwazî li birayê xwe yê hêja, Serokê Herêma Kurdistana Iraqê birêz Nêçîrvan Barzanî kir @IKRPresident . Di hevdîtinê de me behsa peywendiyên dualî û rêyên xurtkirina hevkariyê kir, bi awayekî ku xizmeta aramiyê û berjewendiyên her du gelên me bike.— أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) August 3, 2026
Em wan… pic.twitter.com/OmJNCxHnBI