سفن سعودية تلتف حول أفريقيا بدلاً من عبور البحر الأحمر

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أربيل (كوردستان24)- كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، استناداً إلى خرائط تتبع حركة الملاحة البحرية، عن قيام ست سفن سعودية بتغيير مساراتها في خليج عدن، وتجنب العبور عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وذلك خشية تعرضها لهجمات من قبل جماعة "الحوثي".

وأوضحت الوكالة أن السفن الست كانت في طريق عودتها من دول آسيوية، وبدلاً من سلوك الممر الملاحي التقليدي عبر البحر الأحمر، اضطرت للدوران حول قارة أفريقيا (طريق رأس الرجاء الصالح)، وهو ما أدى إلى مضاعفة مسافة وزمن الرحلة بشكل كبير.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار الحوثيين بفرض "حصار بحري" على السفن السعودية، وتهديدهم باستهداف أي سفينة تابعة للمملكة تمر عبر مضيق باب المندب أو البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثي قد صعدت في وقت سابق من عملياتها عبر استهداف منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في مدن جيزان وينبع والرياض بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، بالتزامن مع إعلانها فرض الحظر البحري.

وفي إطار الرد على هذه التهديدات، شنت السعودية سلسلة من الغارات الجوية استهدفت معاقل للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني. كما نُفذت ضربات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة استهدفت مواقع في العراق، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحشد الشعبي.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أدان كل من مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي الهجمات الحوثية التي تستهدف الأراضي السعودية، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.