واشنطن تؤكّد استمرار الحصار البحري على إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، استمرار قواتها في تطبيق الحصار البحري المفرض على إيران بصرامة.

مشيرةً إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الميدانية ضد سفن تجارية حاولت خرق هذه القيود.

وذكرت "سنتكوم" في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن قواتها غيّرت مسار 44 سفينة تجارية كانت تتجه لاختراق الحصار البحري المطبق على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف البيان أن العمليات البحرية المستمرة أسفرت كذلك عن تعطيل سفينتين تجاريتين بشكل كامل، بالإضافة إلى اعتراض وصعود الفرق الفنية على متن سفينتين أخريين لمعاينتهما وتفتيش شحناتهما.