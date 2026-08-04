لتشجيع الملاحة عبر "هرمز".. العراق يقدم خصومات كبيرة على نفط البصرة تصل لـ 29 دولاراً للبرميل

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أربيل (كوردستان24)- قدمت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تخفيضات وخصومات مالية حادة على أسعار النفط الخام من خام البصرة لشحنات شهر آب/أغسطس الجاري، وذلك في خطوة تستهدف تشجيع الشركات العالمية والمشترين على مواصلة نقل النفط عبر مضيق هرمز رغم ارتفاع المخاطر الأمنية بالمنطقة.

ووفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، طلبت "سومو" من المشترين بعقود طويلة الأجل تحديد الكميات المطلوبة من خام "البصرة المتوسط" أو "البصرة الثقيل"، ليتم شحنها عبر المنصات النفطية البحرية بالبصرة أو منصات التحميل الأحادية (SPM).

تفاصيل الخصومات الممنوحة

وفيما يتعلق بحجم الخصومات، قدمت الشركة تخفيضاً يتراوح بين 25 إلى 27 دولاراً للبرميل لـ "خام البصرة المتوسط" بحسب الجدول الزمني للتحميل. بينما حددت خفضاً أكبر يسجل من 27.80 إلى 29.80 دولاراً للبرميل لـ "خام البصرة الثقيل".

وتأتي هذه التخفيضات الاستثنائية في وقت شهدت فيه حركة الملاحة وعبور الناقلات تباطؤاً عبر مضيق هرمز جراء مخاوف أصحاب السفن من الاستهداف البحري.

وتشير بيانات الملاحة إلى أن الناقلة العملاقة (Noble) المحمّلة بنفط البصرة عبرت المضيق باتجاه الصين، فيما استأجرت شركة "بتروتشاينا" الناقلة العملاقة (Jamaica Prosperity) لنقل الشحنات المخصصة من البصرة، بينما لم تصدر "سومو" بياناً رسمياً تعليقاً على حجم التخفيضات حتى الآن.

ارتفاع المخاطر البحرية بالمنطقة

وتزامنت التسهيلات العراقية مع تسجيل حوادث أمنية؛ حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن تعرض سفينة شحن للإصابة بـ "جسم مجهول" على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرق منطقة "خصب" العمانية، سبقها بيومين حادث أبلغت فيه ناقلة أخرى عن وقوع انفجار بمحيطها دون تسجيل خسائر.

ويعد مضيق هرمز أحد الشرايين الرئيسية لنقل الطاقة عالمياً، حيث تمر عبره النسبة الأكبر من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مما يجعل أي تعطل في حركة الملاحة فيه محط رصد دقيق لأسواق الطاقة الدولية.