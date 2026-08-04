إغلاق منفذ "سيران بن" الحدودي مع إيران ليوم واحد بمناسبة الأربعينية

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أربيل (كوردستان24)- وجهت إدارة منفذ "سيران بن" الحدودي تنبيهاً هاماً للمسافرين والسائقين والتجار، أعلنت فيه تعليق حركة المرور والتبادل التجاري عبر المنفذ اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان رسمي صادر عن إدارة المنفذ، اليوم الثلاثاء 4 آب/أغسطس 2026، أن حركة السفر والشحن التجاري توقفت تماماً أمام المواطنين والشاحنات لمدة يوم واحد فقط.

وأوضح البيان أن سبب الإغلاق المؤقت يعود إلى فرض عطلة رسمية في الجانب الإيراني بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وأكدت إدارة منفذ "سيران بن" أن الحركة التجارية والملاحة البرية للمسافرين عبر المنفذ ستستأنف نشاطها الاعتيادي اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء (5 آب/أغسطس)، عقب انتهاء العطلة.