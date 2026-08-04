أرامكو السعودية تعلن ارتفاع أرباحها بنحو 44% في الربع الثاني من 2026

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة الثلاثاء ارتفاع أرباحها بنحو 44 بالمئة في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط لارتفاع أسعار النفط الخام.

وذكرت الشركة العملاقة، المملوكة أغلب أسهمها للدولة، في بيان أن صافي الدخل في الربع الثاني من عام 2026 بلغ 122,6 مليار ريال سعودي (32,7 مليار دولار)، مقارنة بـ 85 مليار ريال (22,67 مليار دولار) لنفس الربع من عام 2025.

استفادت "أرامكو" خلال الربع الثاني من بيئة أسعار أفضل مقارنة بالربع الأول.

وفقا لبيانات "بلومبرغ"، فقد بلغ متوسط خام برنت في الربع الثاني نحو 97 دولارا للبرميل مقابل 67 دولارا في الفترة المماثلة من العام الماضي، بأعلى 44%.

في المقابل، بلغ متوسط سعر النفط الخام المحقق لدى "أرامكو" نحو 76.9 دولار للبرميل خلال الربع الأول.

لا تمثل المقارنة تطابقا مباشرا، بسبب اختلاف أنواع الخام وتوقيت التسعير وفروق الجودة والأسواق إلى جانب العلاوات التي تضيفها أرامكو أو تخصمها.

لكنها توضّح حجم التحسن الذي طرأ على البيئة السعرية خلال الربع الثاني.

من المتوقع أن يظهر الأثر الأكبر لهذا التحسن في قطاع التنقيب والإنتاج، الأكثر ارتباطا بحركة الأسعار والكميات المبيعة.

AFP