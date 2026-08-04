بتكلفة 13 مليار دينار.. إنشاء أكبر نافورة ليزرية في العراق ضمن مشروع "كورنيش زاخو"

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أربيل (كوردستان24)- في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع السياحي وتوسعة الواجهات الجمالية، أعلنت الإدارة المستقلة لزاخو عن المباشرة بإنشاء أكبر نافورة مائية ليزرية وتفاعلية على مستوى العراق، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية من مشروع "كورنيش زاخو".

وأوضح مدير سياحة زاخو، چيا أمين، ومشرفة المشروع المهندسة هدية محمد، في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن المشروع يُنفذ بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليار دينار عراقي وعلى مساحة تصل إلى 12 ألف متر مربع، مشيرين إلى أن الأعمال الفنية والهندسية حققت نسب إنجاز متقدمة ومن المقدر إتمام المشروع بالكامل خلال 7 أشهر ليكون متاحاً أمام المواطنين والسياح.

مواصفات ترفيهية وتقنيات ليزرية

وتتميز النافورة التي صُنفت كالأكبر في العراق باعتتمادها تقنيات العروض الليزرية والمائية المتحركة الحديثة. كما يتضمن المشروع إنشاء مرآب سفلي (موقف سيارات) تحت الأرض يتسع لـ 300 سيارة في وقت واحد، فضلاً عن احتضانه فرعاً لأحد المطاعم العالمية الشهيرة.

وأضاف مدير سياحة زاخو أن المشروع يمثل استكمالاً للمرحلة الثانية من كورنيش المدينة، لافتاً إلى قرب إطلاق العمل بالمرحلة الثالثة من الكورنيش بطول كيلومترين.

قفزة في السياحة

ويُعد مشروع كورنيش زاخو أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في الإقليم؛ حيث أسهم إنجاز مرحلتيه السابقتين في إحداث قفزة بالقطاع السياحي، ومضاعفة أعداد السياح الوافدين إلى زاخو بأعداد غفيرة قادمين من وسط وجنوب العراق، وبقية مدن إقليم كوردستان والدول المجاورة.