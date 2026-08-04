إقليم كوردستان يطلق حملة استباقية كبرى لتحصين المواشي ضد الحمى النزفية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الزراعة والمصادر المائية في حكومة إقليم كوردستان، عن انطلاق حملة وطنية واسعة النطاق لرش وتطعيم مئات الآلاف من رؤوس الماشية في عموم محافظات الإقليم. وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي استباقي بهدف حماية الصحة العامة والحفاظ على الثروة الحيوانية من مخاطر انتشار مرض "الحمى النزفية" القاتل.

وباشرت الفرق البيطرية المتخصصة تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة، شملت حتى الآن رش آلاف الأمتار المربعة من الحظائر وتعقيم مئات الآلاف من الحيوانات للقضاء على مسببات المرض.

وفي تصريح خاص لوسائل الإعلام، أكد الدكتور فريدون أحمد، مدير صحة الحيوان في وزارة الزراعة والمصادر المائية، أن "حملة مكافحة الحمى النزفية تتركز في شهري تموز وآب من كل عام"، موضحاً أن الهدف الرئيس هو الحد من تفشي هذا المرض الفيروسي الفتاك الذي ينتقل إلى الإنسان عبر التماس المباشر مع الحيوانات المصابة، أو من خلال "القراد"، أو عبر استهلاك اللحوم الملوثة.

وأضاف مدير صحة الحيوان أن "حشرة القراد الناقلة للمرض تنشط وتتكاثر بسرعة كبيرة خلال فصل الصيف وموجات الحر، وهو ما استدعى تكثيف الجهود في هذا التوقيت"، مشيراً إلى أن الحملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: رش الحظائر وأماكن إيواء الماشية، غسل الحيوانات بالمبيدات الخاصة، وعمليات التطعيم (اللقاح).

أرقام وإحصائيات الحملة:

وكشف الدكتور فريدون عن الحصيلة المرحلية للحملة، مشيراً إلى النتائج التالية:

عمليات الرش والتعقيم: شملت 7,920 حظيرة، و96,000 رأس من الأغنام، و38,000 رأس من الماعز، و21,846 رأساً من الأبقار والجاموس.

عمليات التطعيم والتحصين: تم تلقيح 599,129 رأساً من الأغنام، و306,514 رأساً من الماعز، بالإضافة إلى 894 رأساً من الأبقار.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن هذه الحملة الشاملة تستهدف الوصول إلى 6,965 مربياً للماشية موزعين على 1,181 قرية في مختلف مناطق إقليم كوردستان، لضمان تطويق أي خطر محتمل لانتشار هذا الفيروس وحماية الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.