النفط العراقية تكشف تفاصيل حركة الناقلات عبر "هرمز" وتؤكد تعافي المبيعات تدريجياً

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أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة النفط العراقية عن التفاصيل التنظيمية وآلية نقل شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز، محددة حدود مسؤولياتها القانونية والتنفيذية تجاه الناقلات، ومؤكدة تسجيل تحسن وتدرج إيجابي في المبيعات النفطية خلال الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، في تصريح تابعته "كوردستان 24"، إن الوزارة تواصل بيع النفط الخام وفق نظام البيع المباشر المعتمد (FOB - مطروح ميناء)، موضحاً أنه "بمجرد تحميل الناقلات ومغادرتها الموانئ للعبور عبر مضيق هرمز، تتنصل الوزارة من أي مسؤولية قانونية عن مساراتها أو حصولها على الموافقات الملاحية اللازمة".

المشتري يتحمل التنسيق والنقل

وأوضح الركابي أن عملية البيع تنتهي رسمياً عند تسليم الخام في الموانئ العراقية، ليتولى المشتري والشركات الأجنبية بعد ذلك كامل مسؤولية نقل الشحنة والتصرف بها، لافتاً إلى أن العراق لا يمتلك تلك الناقلات التي يحمل بعضها شحنات ضخمة تصل إلى مليوني برميل من النفط الخام.

واستدرك المتحدث باسم الوزارة بأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تتابع حركة إبحار الناقلات عبر أنظمة تتبع عالمية دقيقة لضمان وصول الشحنات ومراقبة تفريغها النهائي في المصافي المحددة.

تعافي أداء الصادرات

وحول حركة المبيعات، أكد الركابي أن أداء الصادرات شهد تحسناً وتدرجاً صاعداً خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث حققت المبيعات في الشهر الماضي نتائج أفضل من الشهر الذي سبقه، والذي كان بدوره أفضل من سابقه، مما يعكس تعافياً مستمراً للقطاع النفطي مقارنة بالفترة التي أعقبت الأزمة التصديرية وعرقلة الملاحة عبر مضيق هرمز.