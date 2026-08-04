الجيش اللبناني يضبط صواريخ "غراد" هُربت من سوريا

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن تمكن وحداتها من إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود، وضبط كمية من صواريخ "غراد" جرى إدخالها من الأراضي السورية.

وفي بيان صادر عن مديرية التوجيه، أوضح الجيش أن عملية الضبط جاءت نتيجة متابعة أمنية دقيقة لعمليات التهريب عند الحدود الشمالية والشرقية، حيث تمكنت وحدة عسكرية في منطقة "جرود عرسال" من مصادرة صواريخ من عيار 122 ملم (غراد).

وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط الآلية المستخدمة في النقل، بالإضافة إلى كميات من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية. كما تم توقيف مواطنين لبنانيين ينتميان لشبكة التهريب المتورطة.

وأكدت قيادة الجيش مباشرة التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر عمليات الدهم والتعقب لتوقيف باقي أفراد الشبكة المتورطين في العملية.