تحدوا الموت وسط الأنفاق الجليدية.. فرق الصيانة تنهي أزمة المياه في جومان

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أربيل (كوردستان24)- بعد أيام من العمل الشاق والمحفوف بالمخاطر وسط درجات حرارة لامست الصفر المئوي، تمكنت الفرق الميدانية التابعة لمديرية مياه قضاء جومان من الوصول إلى مصدر المياه الرئيسي في منطقة «بَرْژَە» بإقليم كوردستان، وتكللت جهودهم بالنجاح في إعادة ضخ المياه إلى أهالي القضاء بعد انقطاع دام لنحو أسبوعين.

وغاصت الفرق الفنية داخل أنفاق جليدية عملاقة يبلغ ارتفاع سقفها نحو 15 متراً، حيث تجري عمليات تنظيم المياه وتخزينها، في ظروف عمل معقدة للغاية؛ حيث يتساقط رذاذ الشلالات وقطرات الثلج المذاب على العاملين، مما يضاعف من صعوبة المهمة وأخطارها.

نهارات من العمل المتواصل

وفي هذا السياق، قال مدير مياه قضاء جومان، سيروان محمد، في تصريح لـ كوردستان24: "نشأت مشكلة في توفير المياه بالقضاء منذ نحو أسبوعين، لكن فرقنا الميدانية واصلت العمل على مدار ثلاثة أيام متتالية دون انقطاع، حتى تمكنا من التغلب على العائق، وإعادة ضخ المياه مجدداً للسكّان".

لحظات حبست الأنفاس فوق كتل الثلج

ولم تقتصر الصعوبات على انخفاض درجات الحرارة فحسب، بل تمثلت الخطورة الأكبر في خطر الانهيارات الثلجية المتكررة في منطقة «بَرْژَەي بَالَكَايَتِي»، حيث يمنع استخدام الآليات الثقيلة لاتجريف المزيد من الثلوج الشاهقة.

وعن إحدى اللحظات الحرجة خلال عملية الصيانة، يستذكر سائق الحفارة، بختيار إبراهيم، تلك الأوقات العصيبة قائلاً: "كان الخوف يطاردنا في ذلك اليوم ونحن نعمل فوق طبقة ثلجية يبلغ سمكها نحو أربعة أمتار. وأثناء انتقالي إلى الجهة الأخرى، انزلقت الحفارة لمسافة تراوحت بين 50 و60 سنتيمتراً، وكدت أهوي بها إلى الأسفل نحو المرفق السياحي".

وأضاف إبراهيم: "الحمد لله أنني تمكنت من السيطرة عليها في اللحظة الأخيرة، فلولا ذلك لحدثت كارثة محققة، لأن الآلية كانت فوق الثلج وشديدة الانزلاق".

مفارقة مناخية.. الثلوج تسبب شح المياه!

ورغم حلول فصل الصيف، إلا أن أجواء بداية الربيع ومشاهد الشتاء القارس لا تزال تسيطر على هذا الوادي؛ حيث تراكمت الثلوج بفعل الانهيارات إلى ارتفاعات قياسية تجاوزت 20 متراً في بعض الأجزاء. ومن المتوقع أن يستمر ذوبان هذه الكتل وتدفق المياه منها حتى حلول الشتاء المقبل، ما يجعل هذا الموقع شرياناً حيوياً لتغذية قضاء جومان.

وفي مفارقة مناخية لافتة، في وقت تعاني فيه العديد من المناطق من نقص المياه بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، كان الانهمار الكثيف للثلوج وتراكمها المفرط فوق ينابيع المياه في جومان سبباً عكسياً تسبب في تعطل الإمدادات ونشوء الأزمة مرتين.

تقرير: بكر سليمان – كوردستان24 – سوران