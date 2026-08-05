واشنطن تشطب "فلاي بغداد" و3 مؤسسات إيرانية من قائمة العقوبات

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، عن رفع العقوبات والحظر المفروضين على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" (المعروفة أيضاً باسم عراق إكسبريس) وكامل أسطول طائراتها التجارية، إلى جانب إجراء تعديلات على ملف عقوبات مديرها التنفيذي.

وأفاد بيان صادر عن الخزانة الأمريكية بشطب الشركة ومقرها في حي الجادرية ببغداد رسمياً من لوائح العقوبات، بعد أن كانت قد أُدرجت سابقاً بناءً على اتهامات بتوفير دعم لوجستي ونقل أسلحة وأموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

مشيرةً إلى أن قرار رفع الحظر شمل كافة الطائرات التي ارتبطت سابقاً بنقل الإمدادات العسكرية إلى سوريا.

كما تضمن القرار رفع العقوبات عن ثلاث مؤسسات إيرانية كانت مدرجة سابقاً بتهمة تقديم خدمات مالية ولوجستية للحرس الثوري.

إلى ذلك، عدّلت وزارة الخزانة الأمريكية الإطار القانوني للعقوبات المفروضة على المواطن العراقي بشير عبد الكاظم علوان الشباني (المسؤول في الشركة)، حيث تم ربط عقوباته بشكل مباشر بفيلق القدس الإيراني بدلاً من ارتباطها بالشركة، مع الإبقاء على اسمه ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالترويج للإرهاب الدولي (SDGT).