نيجيرفان بارزاني يزور بغداد للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة وبحث الملفات السياسية

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أربيل (كوردستاتن 24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيعقد زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، وبحث سبل تعزيز العلاقات وتطويرها بين أربيل وبغداد.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، إن الاجتماع الذي يجمع الرئاسات العراقية ورئيس الإقليم إلى جانب القوى السياسية المشكّلة للحكومة الاتحادية، سيتناول مجموعة من الملفات المرتبطة بالمستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وأوضح شهاب أن المحادثات تركز على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية كافة بما يسهم في حماية المصالح الوطنية، وتجاوز التحديات الراهنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن زيارة نيجيرفان بارزاني ستتضمن أيضاً عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين والقادة السياسيين في بغداد، لتسليط الضوء على آليات حل المسائل العالقة وتوطيد التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.