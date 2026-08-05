نيجيرفان بارزاني يصدر أمراً إقليمياً بترقية رُتب 910 ضابطاً وصف ضابط في مجلس أمن كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- وقّع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، مرسوماً إقليمياً يقضي بترقية رتب 910 من ضباط وضباط صف مجلس أمن إقليم كوردستان على ملاك المجلس.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان بأن إصدار هذا القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للرئاسة بموجب قانون رئاسة إقليم كوردستان، وبعد استكمال المشمولين المدة القانونية المحددة واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإتمام الترقية.