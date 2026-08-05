حكومة إقليم كوردستان تُخصص 5 سيارات إسعاف جديدة لمديرية صحة حلبجة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن توفير خمس سيارات إسعاف جديدة لصالح المديرية العامة لصحة محافظة حلبجة، بتكلفة إجمالية بلغت 435 مليون دينار، في إطار خططها لدعم وتعزيز القطاع الصحي في المحافظة.

وصدر قرار التخصيص بموجب الكتاب الرسمي رقم (6514) الصادر عن رئاسة ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان في 25 أيار 2025، حيث شمل التجهيز سيارات حديثة من طراز (تويوتا هايس - موديل 2025).

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث البنية اللوجستية والمعدات الطبية في المحافظة، إضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة، بما يسهم في تسريع الاستجابة لحالات الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للسكان.