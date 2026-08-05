الرئيس بارزاني يهنّئ فخري كريم بمناسبة الذكرى الـ 24 لصدور صحيفة المدى

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أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، بمناسبة الذكرى الـ 24 على صدور صحيفة المدى.

واعتبر الرئيس بارزاني في رسالة التهنئة، أن هذه المناسبة "تمثل محطة للاعتزاز بمؤسسة إعلامية حافظت على حضورها وتأثيرها طوال أكثر من عقدين".

وفيما يأتي نص رسالة التهنئة:

الاخوة في مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون المحترمين

بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لصدور صحيفة المدى، نتقدم بأسمى آيات التهاني إلى الاخ فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون والى اسرة تحرير الصحيفة، تقديراً للمسيرة المهنية والوطنية الرصينة التي أسهمت في ترسيخ قيم الصحافة الحرة، وإعلاء شأن الكلمة المسؤولة، وإغناء الحياة الثقافية والإعلامية في العراق.

إن هذه المناسبة تمثل محطة للاعتزاز بمؤسسة إعلامية حافظت على حضورها وتأثيرها طوال أكثر من عقدين، متمنين للمدى وكوادرها دوام النجاح والتوفيق، ومزيداً من التألق والعطاء في خدمة الوطن والحقيقة.

مسعود بارزاني

5 آب 2026م