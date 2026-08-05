رئيس حكومة كوردستان يعزي بيان سامي عبدالرحمن بوفاة زوجها الفنان مظفر شافعي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، اتصالاً هاتفياً مع بيان سامي عبدالرحمن، المستشارة العليا لرئيس الحكومة لشؤون الخارجية وتغير المناخ، لتقديم التعازي بوفاة زوجها الفنان والمسرحي الكوردي مظفر شافعي.

وأعرب رئيس الحكومة خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته لبيان سامي عبدالرحمن وعائلتها، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح عائلته الصبر والسلوان.

من جانبها، أعربت بيان سامي عبدالرحمن وأفراد أسرتها عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الحكومة على اتصاله ومواساته لهم في مصابهم.