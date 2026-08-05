الرئيس بارزاني يعزي بوفاة الفنان المسرحي مظفر شافعي

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بعث الرئيس مسعود بارزاني برسالة تعزية إلى مستشارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، بيان سامي عبد الرحمن، أعرَب فيها عن مواساته بوفاة زوجها الفنان والمسرحي الكوردي مظفر شافعي.

وأعرب الرئيس بارزاني عن حزنه لوفاة الفقيد، مقدماً أحر التعازي والمواساة لعائلته وأقاربه وأصدقائه، متمنياً أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفيما يأتي نص رسالة التعزية:

رسالة مواساة من الرئيس بارزاني لوفاة الفنان مظفر شافعي

باسم الله الرحمن الرحيم

إلى السيدة بيان سامی عبد الرحمن

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الفنان المسرحي (مظفر شافعي) زوج سيادتكم. أتوجه بأحر التعازي والمواساة إليكم وإلى عائلتكم الكريمة وأصدقائكم ومعارفكم، وأشارككم ألمكم وحزنكم.

أسأل الله العلي القدير أن يتغمد روح المغفور له مظفر شافعي بواسع جناته، وأن يمنح الجميع الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني 5 آب 2026