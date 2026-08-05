نيجيرفان بارزاني يبحث مع علي الزيدي الإصلاحات والتطورات الإقليمية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، عن عقد اجتماع وصفه بـ "المثمر" مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة بغداد، جرى خلاله استعراض الأوضاع العامة في البلاد وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الساحة الوطنية.

وأوضح نيجيرفان بارزاني، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، أن المباحثات ركزت على دعم إقليم كوردستان للعمل المشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي، والإسراع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، فضلاً عن ملف حصر السلاح وترسيخ الاستقرار والتنمية وتطوير الخدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس إقليم كوردستان أن الطرفين شددا على أهمية توحيد المواقف وتكثيف التنسيق بين مختلف المؤسسات الاتحادية والإقليمية، بما يسهم في حماية سيادة العراق وأمنه، ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية لضمان الاستقرار.