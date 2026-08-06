الآلوسي للزيدي: لا تعُد من الرياض خالي اليدين.. والعراقيون بحاجة إلى دعم لا إلى طرق أبواب الفاسدين

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أربيل (كوردستان24)- وجّه السياسي العراقي مثال الآلوسي رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، دعا فيها إلى التعامل مع السعودية ودول الخليج بما وصفه بـ«الاحترام والندية»، محذراً من تداعيات استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في العراق.

وقال الآلوسي، في تغريدة عبر منصة «إكس»، إن زيارة رئيس الوزراء إلى الرياض يجب أن تركز على تعزيز العلاقات مع السعودية والحصول على الدعم للعراق، معتبراً أن «ليس عيباً أن تطالب السعودية بدعم مالي، والعيب أن نطرق الأبواب وعيون الفاسدين مستمرة صلفة لا تشبع».

وأشار إلى أهمية الموقع الجغرافي للعراق وعلاقاته الإقليمية، متحدثاً عن محاولات إيران وتركيا، بحسب تعبيره، لتوسيع نفوذهما في المنطقة، فيما شدد على ضرورة مراعاة علاقات العراق مع السعودية ودول الخليج.

وانتقد الآلوسي ما وصفه بـ«نهب الميزانيات» وتردي الأوضاع المعيشية للعراقيين، كما تطرق إلى قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان، قائلاً إن الإقليم «صبر على ظلم قطع رواتبهم وأرزاقهم».

واختتم الآلوسي رسالته بمطالبة رئيس الوزراء بألا يعود من زيارته إلى السعودية «خالي اليدين»، في إشارة إلى ضرورة تحقيق نتائج ملموسة للعراق من الزيارة.