البيت الأبيض ينفي تقارير استياء ترامب من هيغسيث

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أربيل (كوردستان24)- نفى البيت الأبيض تقريراً نشرته صحيفة "واشنطن بوست" زعم وجود حالة من الاستياء لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه وزير الدفاع بيت هيغسيث، على خلفية تراجع مخزونات الذخيرة الأميركية، مؤكداً أن ما ورد في التقرير "غير صحيح جملة وتفصيلاً".

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الرئيس ترامب طلب توضيحات عاجلة من هيغسيث بشأن تناقص مخزونات الأسلحة الاستراتيجية، لا سيما الصواريخ بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي. وأشار التقرير إلى أن هذا النقص أثار إحباط الرئيس بعدما تبين أنه يحد من الخيارات العسكرية الأميركية الواسعة تجاه إيران.

وذكرت الصحيفة أن ترامب كان يعتقد أن أزمة المخزونات قد تمت معالجتها مسبقاً، إلا أن المناقشات الداخلية الأخيرة كشفت عن استمرار العجز، مما تسبب في توتر داخل الإدارة حول مستوى جاهزية الجيش الأميركي لخوض مواجهات طويلة الأمد.

في المقابل، فندت الإدارة الأميركية هذه الرواية، مشددة على عدم وجود أي خلاف بين الرئيس ووزير دفاعه بشأن إدارة الملف العسكري. كما خرج وزير الدفاع بيت هيغسيث لينفي بدوره صحة التقارير التي تحدثت عن "توبيخ" تلقاه من الرئيس، واصفاً العلاقة بينهما بالمتناغمة.

يأتي هذا السجال الإعلامي في وقت يتصاعد فيه القلق داخل الكونغرس الأميركي بشأن استنزاف الذخائر خلال المواجهات المستمرة مع إيران. ورغم إقرار هيغسيث في جلسات استماع سابقة بأن البنتاغون يعمل على "تسريع الإنتاج"، إلا أنه أكد مراراً أن الجاهزية الحالية تتيح تنفيذ كافة العمليات العسكرية المطلوبة دون عوائق.

تتزامن هذه التطورات مع استمرار المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران؛ حيث يواصل الرئيس ترامب التأكيد على تفضيله خيار الاتفاق السياسي، مع تشديده في الوقت ذاته على أن الخيار العسكري سيبقى "على الطاولة" في حال فشل المفاوضات، وهو ما يضع ملف كفاءة المخزونات العسكرية في قلب التجاذبات السياسية الراهنة.