طلاب جامعة كوباني يواجهون صعوبات بسبب التدريس بالعربية ومطالبات بالحفاظ على المناهج الكوردية

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أربيل (كوردستان24)- يواجه شريحة واسعة من الطلاب في جامعة "كوباني" في كوردستان سوريا (روجآفا) عقبات أكاديمية ولغوية جراء تحول لغة التدريس إلى اللغة العربية في الأقسام المفتتحة حديثاً، وذلك عقب إتمامهم كافة المراحل الدراسية السابقة باللغة الكوردية، مطالبين بتقديم المحاضرات باللغة الأم.

وأكد عدد من الطلاب لـ "كوردستان 24" صعوبة استيعاب المواد والمصطلحات العلمية المقدمة باللغة العربية بعد دراستهم من الابتدائية حتى الإعدادية باللغة الكوردية.

وفي هذا الصدد، أوضح المدرس في جامعة كوباني، مصطفى مورو، أن الأقسام المفتتحة مؤخراً تعتمد بالأساس مناهج ومصطلحات باللغتين العربية والإنجليزي، مشيراً إلى عدم إمكانية إجراء تعديل فوري على لغة المناهج خلال العام الدراسي الحالي، رغم إبداء بعض الأساتذة مرونة في تجاوبهم وسماحهم للطلاب بالإجابة على الامتحانات باللغة الكوردية.

إحصائيات جامعة كوباني

وكانت جامعة كوباني قد اعتمدت اللغة الكوردية لغة أساسية للتعليم منذ انطلاقها عام 2017، قبل أن تقرر إدارة الجامعة اعتماد اللغة العربية عند افتتاح التخصصات الجديدة. وتضم الجامعة حالياً زهاء 4 آلاف طالب وطالبة موزعين على 24 قسماً جامعياً، وخرجت حتى الآن 6 دفعات بمستوى البكالوريوس و3 دفعات في الماجستير.

تحذيرات طلاب عفرين وحلب

بالتزامن مع ذلك، أصدرت "رابطة طلاب عفرين وحلب" بياناً تحذيرياً من محاولات إحلال فرض مناهج وزارة التربية السورية باللغة العربية على الطلاب الذين أتموا تعليمهم حتى الصف الثاني عشر باللغة الكوردية وفق مناهج "الإدارة الذاتية".

واعتبرت الرابطة أي فرض مفاجئ للمناهج انتهاكاً لحقوق الطلاب وتدميراً لمستقبلهم الأكاديمي، مطالبة بالإبقاء على المناهج القديمة للعام الدراسي (2026-2027)، وإبعاد طلبة الثانوية العامة (الصف 12) عن أي تغييرات طارئة، لحين صياغة منهج وطني شامل وموحد لكافة المحافظات السورية يضمن حقوق المكونات المختلفة.