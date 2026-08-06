في ذكراها الـ21.. البرلمان الألماني يمنح مؤسسة بارزاني الخيرية جائزة التقدير الإنساني

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أربيل (كوردستان24)- بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيسها، منح البرلمان الألماني جائزة التقدير الإنساني لمؤسسة بارزاني الخيرية، وذلك تثميناً لدورها الريادي وجهودها المستمرة في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، 6 آب 2026، كشف موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، عن زيارة مرتقبة لوزير التنمية الألماني إلى إقليم كوردستان والعراق، قائلاً: "من المقرر أن يزور وزير التنمية الألماني المنطقة في الفترة المقبلة، بهدف ريادة التنسيق وتهيئة أرضية ملائمة لمزيد من التعاون المشترك". ووصف أحمد هذه الخطوة بأنها "زيارة بالغة الأهمية وتحمل دلالات كبيرة للمؤسسة".

وأضاف رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية أن التكريم الذي حظيت به المؤسسة من قبل البرلمان الألماني ليس مجرد جائزة، بل هو "تجسيد لثقة المجتمع الدولي بالمشاريع والأنشطة الإنسانية التي تنفذها المؤسسة في المنطقة، واعتراف بالمعايير الدولية التي تتبعها في عملها الإغاثي".

يُذكر أن مؤسسة بارزاني الخيرية تعد واحدة من أبرز المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجالات الإغاثة، رعاية الأيتام، ودعم النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان وعموم المنطقة.