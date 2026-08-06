عقب اجتماع "إدارة الدولة".. نيجيرفان بارزاني يشدد على سيادة القانون وحظر السلاح خارج إطار الدولة

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ضرورة التنفيذ الكامل لقرار حصر السلاح بيد الدولة، ودعم الحكومة الاتحادية في خطواتها الإصلاحية والأمنية، مشدداً على أن العراق يجب أن يظل عاملاً للاستقرار بالمنطقة وألا تُستخدم أراضيه كساحة أو منطلق لتهديد دول الجوار.

وقال نيجيرفان بارزاني، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على إكس عقب مشاركته في اجتماع ائتلاف "إدارة الدولة" ببغداد: "سعدتُ بحضور اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في بغداد، ولقاء إخوتي قادة الرئاسات الأربع وقادة الكتل السياسية، حيث شهد الاجتماع بحث الأوضاع العامة والتحديات الراهنة واستعراض أحدث المستجدات الإقليمية والدولية".

وأوضح رئيس الإقليم أنه جرى تجديد الالتزام بالمضي قدماً في تنفيذ البرنامج الحكومي، وإنجاز الأولويات الوطنية المتمثلة بترسيخ الأمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف: "شددنا على أهمية تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما يعزز سيادة القانون ويحفظ أمن العراق واستقراره، مؤكدين على أن يبقى العراق عامل استقرار في المنطقة وألا يُتّخذ منطلقاً أو ساحةً لتهديد دول الجوار أو غيرها من الدول".

واختتم رئيس إقليم كوردستان تدوينته بالتشديد على الدعم الكامل لرئيس مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية في تنفيذ منهاجها وخطواتها الساعية لتعزيز الاستقرار والعمل بروح المسؤولية الوطنية المشتركة، بما يحفظ المصلحة العليا للشعب العراقي ويعزز مسيرة التنمية.