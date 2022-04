بۆچی رۆژانی پشوو زووتر ھەڵدەستین؟

K24 - هەولێر:

یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی رۆژانی پشوو ئەوەیە کە دەتوانین چەند کاتژمێرێکی زیاتر لە جێگە خەوەکەماندا بمێنینەوە و پشت نەبەستین بە کاتژمێر و مۆبایلەکانمان بۆئەوەی زوو خەبەرمان بکەنەوە، بەڵام هەندێک جار بەبێ ویستی خۆمان زووتر لەو کاتەی داماننابوو خەبەرمان دەبێتەوە.

زۆرن ئەوانەی لە رۆژانی پشوودا زوو خەبەریان دەبێتەوە، سەرەڕای ئەوەی پلانەکانیان بەجۆرێکە کە درەنگ لەخەو هەستن.

پسپۆڕانی تەندروستی باس لەوە دەکەن، لەکاتی خەودا بە چەند قۆناغێکدا دەڕۆین، قۆناغی خەوی سووک، خەوی قوڵ، قۆناغی خەوبینین و دواتر هەستان لەخەو، پاشان دووبارە خەوتنەوە.

ئاماژە بەوەش دەدەن، ئەگەر لە کۆتا قۆناغی خەودا بەخەبەر بێیت، ئەوا هەستان لەخەو ئاسانە، لەکاتێکدا ئەگەر لە قۆناغی خەوی قوڵدا لە خەو هەستیت هەست بە ماندوێتی دەکەیت، بۆیە پلاندانان بۆ کاتی خەوەکان دەتوانێت کۆنترۆڵی ئەم حاڵەتە بکات.

د. نیل ستانلی پسپۆڕی خەو و نووسەری کتێبی (How To Sleep Well) "چۆن بەباشی بخەوین" لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ وێبسایتی "میترۆ"ـی بەریتانی گوتی: "جەستە 90 خولەک پێش ئەوەی لەخەو هەستێت، ئامادەکاری بۆ دەکات، بۆیە ئەگەر رۆژانە لە کاتێکی دیاریکراودا بەخەبەر بێیت، ئەوا مێشک و جەستە خۆیان ئۆتۆماتیکی رۆژانە لەو کاتەدا بەخەبەر دێن."

ناوبراو گوتیشی: "هەر بۆیە کاتێک چەند رۆژێک بەردەوام بەیانیان لە یەك کاتدا بەخەبەر دێیت، جەستە و مێشک رۆژی پشوو لەگەڵ رۆژی ئاسایی لێک جیاناکەوە و پێکەوە لەسەر کاتەکەی رێدەکەون و 90 خولەک پێش ئەوەی بەخەبەر بێیت، ئامادەکاری بۆ دەکەن."

H.H