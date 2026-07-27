ئومێد سەباح: لەلایەن زەیدییەوە ئاماژەی باش بەرامبەر هەرێم هەیە

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دووشەممە 27ی تەممووزی 2026، ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان میوانی باسی ڕۆژی کوردستان24 بوو و گوتی: لەگەڵ حکوومەتی نوێی عێراق هەماهەنگییەکی زۆر باشمان لە ڕووی، ئەمنی، ئیداری، دارایی بوارەکانی دیکە هەیە، ئەمش دەگەڕێتەوە بۆ لێکتێگەیشتنی هەر دوو سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و عێراق.

ئاماژەشی دا: دەمانەوێت پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق بکەیەن دامەزراوەیی؛ هیواداری لەم کابینەیەی حکوومەتی عێراق، مامەڵەیەکی سیاسی لەگەڵ داواکاری و خواست و مافی گەلی کورد نەکرێت؛ گوتیشی: لە لایەن عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژەی باشمان بینیووە و لە پرسی مووچە و هاوکاریکردنی هەرێمی کوردستان لە کۆتا قەیرانی گاز و نەوت.

گوت: هەرێمی کوردستان لە بڕیاری دیاریکردنی بودجەی سێ ساڵ لەلایەن حکوومەتی پێشووی عێراقە، زەرەێکی زۆری کرد، هاوکات بە تێپەربوونی کات دەرکەوت حکوومەتی عێراق خۆشی زەرەر لە بڕیارەکە کرد،

راشیگەیاند: حکوومەتی عێراق ئێستا ئامادەکاری بۆ دیاریکردنی بودجەی 2027 دەکەن، ئێمە شاندێکمان دیاریکردووە بە بەشداری وەزیری سامانە سروشتییەکان و دارایی و لیژنەی چاودێری دارایی، ئەمەش بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان لە دیاریکردنی پشکی هەرێمی کوردستان بەشدار بیت.

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