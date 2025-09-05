زوبێر مایی: ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژووییە بۆ گەلی کوردستان
زوبێر مایی، سەرۆکی کۆمەڵەی دۆستایەتی فەرەنسی و کورد بۆ کوردستان24 دەڵێت: ئەمڕۆ ڕۆژێکی میژووییە بۆ گەلی کوردستان کە ڕێز لە ناوی پێشمەرگە و قوربانیدان و قارەمانێتی پێشمەرگە دەگیرێت.
هەینی 5ـی ئەیلوولی 2025، زوبێر مایی، سەرۆکی کۆمەڵەی دۆستایەتی فەرەنسی و کورد بۆ کوردستان24 گوتی: کردنەوەی پارکی پێشمەرگە و ڕێگای پیشمەرگە لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا، زۆر گرنگە، واتای ئەوەیە، پێشمەرگە هێز و بەرخودانی میللەتێکە.
گوتی: فەرەنسا وەک وڵاتێکی ئەندامی ئەنجوومەنی ئاسایش، بە کردنەوەی پارک و پێشمەرگە لە پاریس، ڕۆژێکی میژووی بۆ کوردستان دروست دەکات، دەشڵێت: ئەمە گەورەترین سەرکەوتنە بۆ خەباتی میللەتی کورد، ڕۆژێکی مێژووییە بۆ گەلی کوردستان.
دەڵێت: ناونانی پار و ڕێگایەک بەناوی پێشمەرگە لە پاریس، داننانە بەوەی هێزێک و لەشکرێکی نیشتمانپەروەری کوردستانە، بونیاتنانی سوپای نیشتمانی کوردستانە، بونیاتنانی دەوڵەتێکە بۆ کوردستان، گوتی: فەرەنسا دۆستی ئازادییە، میللەتی کوردیش ئاستی خواز و دیموکراسی خوازە، گەلی کوردستان و گەلی فەرەنسا تێکەڵ بەیەکبوون.
زوبێر مایی ئاماژەی بەوە کرد، داوا لە ڕەوەندی کوردی دەکەم لە ئەوروپا و فەرەنسا، کوردانی فەرەنسا زۆرینەی ئەوانەن کە خانەوادەی ئەنفالکراوانن، هەوڵ بدەن بەردەوام بن لە ناساندنی دۆزی کورد، گوتی: ئێستا منداڵەکانیان گەورەبوون و چوونەتە نێو پارتە سیاسییەکانی فەرەنسا، بۆیە ناوەستین و بەردەام دەبین، هەرکاتێک بووەستین، لەبیر دەکرێین.