فەرماندەی نوێی 'سێنتکۆم': لە پەیوەندییە سەربازییەکانمان لەگەڵ عێراق بەردەوام دەبین

پێش 18 کاتژمێر

فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا ڕایدەگەیەنێت: پەیوەندییە سەربازییەکانیان لەگەڵ عێراق بەردەوام دەبێت، دەشڵێت: کەمبوونەوەی ژمارەی ئاوارەکانی کەمپی هۆڵ، بە هەوڵی ڕژدی هاوبەشەکانیان بووە لە سووریا.

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا (سێنتکۆم) بڵاویکردووەتەوە، لە میانی سەردانێکیدا بۆ عێراق، ئەدمیراڵ براد کووپەر، فەرماندەی نوێی فەرماندەییەکە، لەگەڵ هێزەکانی ئەمەریکا و هێزی ئەرکە هاوبەشەکان کۆبووەوە، لەو کۆبوونەوەیەدا، کووپەر دووپاتی کردووەتەوە، لەگەڵ هاوبەشە عێراقییەکان، لە هەماهەنگیی سەربازیی بەردەوام دەبن.

بەپێی ڕاگەیەندراوی فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمەریکا (سێنتکۆم)، ئەدمیراڵ براد کووپەر، دوای عێراق، سەردانی سووریای کردووە و چووەتە کەمپی هۆل.

ئەدمیراڵ براد کووپەر لە نێو کەمپەکە ڕایگەیاندووە، بە هەوڵی ڕژدی هاوبەشەکانمان، ژمارەی ئاوارەکانی کەمپی هۆل کەمبووەتە بۆ نزیکەی 30 هەزار کەس، ئەمەش پێشهاتێکی نوێیە، گوتیشی: "گەڕانەوە بۆ وڵات، دەرفەتی توندڕەوی کەمدەکاتەوە، بەتایبەتی لەنێوان ئە ژن و منداڵانەی لەژێر هەڕەشەدان"