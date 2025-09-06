زیاتر لە 40 تۆن سماقی دەڤەری ئاکرێ هەناردەی تورکیا دەکرێت

پێش 16 کاتژمێر

45 تۆن سماقی دەڤەری ئاکرێ هەناردەی تورکیا دەکرێت، کە بەشێکە لە هەوڵەکانی حکوومەت بۆ هەناردەکردنی بەرهەمە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ دەرەوەی وڵات.

مەسعود محەممەد عەلی، بازرگانێکی دەڤەرەکەیە و بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئێمە 45 تۆن سماقمان ئامادە کردووە بۆئەوەی هەناردەی تورکیای بکەین، گوتیشی: ئەوسماقە سماقی سوورە و بەهایەکی باشی هەیە، کە کیلۆی بە پێنج هەزار تاوەکوو پێنج هەزار و 700 دینارە، دەشڵێت: ئەگەر ئەو سماقە هەناردەی تورکیا نەکرابوایە، ڕەنگە نرخی بەرز نەبوایە.

ئاماژەی بەوەش کرد، چەند ڕۆژێک لەمەوبەر هەشت تۆنم هەناردەی تورکیا کردووە، ئێستاش 45 تۆنی دیکەمان ئامادەکردووە و لە چەند ڕۆژی داهاتوودا هەناردە دەکەین، پرۆسەکەش تاوەکوو بارانبارین بەردەوام دەبێت.

ئەو بازرگانە دەشلێت: هەناردەکردنی سماق بۆ دەرەوە سوودێکی زۆری بۆ جووتیاران هەیە، جووتیارانی ناوچەکەی ئێمە گرنگی تایبەت بە سماق دەدەن، چونکە نرخەکەی باشە و بازاڕێکی باشی هەیە، ئەگەر نرخی باش نەبوا، ڕەنگە جووتیارەکانمان گرنگیان بە داچاندنی سماق نەدابوایە.

ڕوونیشی کردەوە، پارساڵ سماق هەناردەی تورکیا نەکرا، بۆیە نرخی یەک کیلۆ سماق بە سێ تاوەکوو سێ هەزار و 500 دینار دەمان کڕیەوە و بە چوار هەزار و 250 دینار دەمانفرۆشتەوە، گوتیشی: سوپاسی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەم بۆ پشتگیریکردنی هەناردەکردنی بەرهەمە خۆماڵییەکان و ئاسانکارییەکان لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل و فڕۆکەخانەی هەولێر.

سیروان بازرگانێکی دیکەی ناوچەکەیە و گوتی: من سماقم هەناردەی چەندین وڵاتی ئەورووپی و ئاسیایی کردووە، لەوانە چین، نەرویج، سوید، دانیمارک، ئەڵمانیا، ئێران و تورکیا و ئوردن.