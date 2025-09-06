دامەزرێنەری ماڵی کوردی لە بەلجیکا کۆچی دوایی کرد

پێش 17 کاتژمێر

پیتەر گێریتس دامەزرێنەری ماڵی کوردی لە بەلجیکا لە تەمەنی 95 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد، گێریتس لە بەلجیکا بە ئاشکرا هاوڕێیەتی و هاوکاریکردنی خۆی بۆ گەلی کورد نیشاندابوو، هەروەها بە پارە و توانای خۆی، لەساڵی 1996 ماڵی کوردی لە بروکسل دامەزراند، کە ماوەی چەندین ساڵە چالاکی ڕۆشنبیری، سیاسی و هونەری تیادا ئەنجام دەدرێت.

ماڵی کوردی لە بەلجیکا بە شوێنێکی گرنگ بۆ پەروەردەکردنی منداڵانی کورد بەزمانی دایک دادەنرێت، بۆ ئەوەی زمان و کلتووری کوردی لە نێوان نەوەکان بمێنێتەوە و بەرەوپێش ببردرێت.

سەرەڕای چالاکییە کەلتووری و پرۆژە ڕۆشنبیرییەکان، پیتەر گێریتس بە هاوکار و پاڵپشتی پەنابەرانی کوردی لە بەلجیکا ناسرابوو، بەدڵسۆزی و هاوڕێیانە کاری لەگەڵ کوردان دەکرد، هەوڵیدەدا یارمەتیدەری کوردانی بەلجیکا بێت بۆ دروستکردنی ژیانی نوێ.

پیتەری کۆچکردوو هاوسەرەکەی کوردە و ناوی ( پەروین جەمیل پاشا)یە. ئەم ئافرەتە سەرپەرشتی ماڵی کوردی لە بەلجیکا دەکات.

کۆچی دوایی پیتەر کە ئەمڕۆ شەممە، 6ـی ئەیلوولی 2025، لە برۆکسل بەخاک دەسپێردرێت، بەرووداوێکی قورس بۆ کوردانی بەلجیکا دادەنرێت.