چاودێرانی سیاسی: ئۆپەراسیۆنی سەربازی لە دژی هەسەدە، هەوڵەکانی پرۆسەی ئاشتی لەبار دەبات

پێش 17 کاتژمێر

کاردانەوەکان لەبارەی هەڕەشەکانی ئۆپەراسیۆنی سەربازیی تورکیا لە دژی هەسەدە بەردەوامن و چاودێرانیش پێیان وایە، هەر ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان، هەوڵەکانی پرۆسەی ئاشتی لەنێو دەبات.

سەرەڕای بەڕێوەچوونی هەوڵەکانی ڕاگەیاندنی پڕۆسەیەکی ئاشتی، کاردانەوەکانی هەڕەشەکانی تورکیا دژی ڕۆژئاوای کوردستان، بەتایبەتی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بەردەوامن. ئەمەش نیگەرانییەکانی سەبارەت بە ئەگەری ئۆپەراسیۆنێکی دیکەی سەربازی زیاتر کردووە.

دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی (مەهەپە)، ئاماژەی بە ئەگەری ئۆپەراسیۆنێکی سنووربەزێن بە دەستێوەردانی ئەنقەرە و دیمەشق داوە. هاوکات، عومەر چەلیک، گوتەبێژی پارتی داد و گەشەپێدان (ئاک پارتی)، ڕایگەیاندووە "هەسەدە دەیەوێت پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیا لەبار ببات." ئەم لێدوانانە ئەگەرەکانی ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی زیاتر کردووە.

لە لایەکی ترەوە، ئۆیتون ئۆرهان، هاوئاهەنگیکاری سەنتەری لێکۆڵینەوەکانی ئۆرسام (ORSAM) ڕایگەیاندووە "بۆ سەرکەوتنی ئیدارەی نوێی سووریا، تورکیا پێویستی بە سەقامگیری سووریا هەیە کە دەیەوێت بە ڕێگەی سیاسی چارەسەر بکرێت. هێرشەکانی ئیسرائیل و داخوازییەکانی دروز و هەسەدە بۆ بەردەوامبوونی خۆبەڕێوەبەری، دەستوەردانی سەربازی دەخاتە پێشەوە. ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی زیاتر لەوەی بژاردەیەکی سەرەکی بێت، هۆشیارییەکە بۆ داهاتوو."

ئۆرهان باسی لەوەش کرد "پرسی هەسەدە بەپێی ئاسایشی تورکیا چارەسەر نابێت و پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیاش لە مەترسیدایە. ئەگەر لە سووریا چارەسەرییەکی سەربازی ڕوو بدات، پڕۆسەی چارەسەریy تورکیا دەڕووخێت و تەنانەت ئەگەر پڕۆسەی چارەسەریش سەرکەوتوو بێت، ڕەنگە سوودێکی بۆ سووریا نەبێت."

لە درێژەی گفتوگۆکاندا، پەروین بوڵدان، ئەندامی شاندی ئیمراڵی، ڕایگەیاندووە، عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)، گوتوویەتی "سووریا و ڕۆژئاوا هێڵی سووری منن" و ئەم بابەتەشی لەگەڵ دەوڵەتدا گفتوگۆ کردووە.

هەروەها پڕۆفیسۆر دکتۆر حەسەن ئۆکتای، سەرۆکی کافکاسام (KAFKASAM)، جەختی لەوە کردووەتەوە "ئەم ئۆپەراسیۆنە ڕوو نادات" و تورکیا دەبێت "جگە لە سەرکەوتنی ئەحمەد شەرع، بژاردەی دیکەش لەبەرچاو بگرێت".

پڕۆفیسۆر دکتۆر حەسەن ئۆکتای لەبارەی ئەگەری ئۆپەراسیۆنی سەربازییەوە گوتی: "ئەگەری ئۆپەراسیۆنێکی دژی یەکینەکانی پاراستنی گەل (یەپەگە) لە ڕۆژەڤدا نییە. ئەگەر ئەگەرێکی وا هەبوایە، لەو کاتەی ئیسرائیل بە نیگەرانییەکانی ئاسایشەوە ئۆپەراسیۆنی دژی حزبوڵڵا ئەنجام دا، تورکیاش دەیتوانی بە هەمان نیگەرانی و بە ڕەزامەندی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، لە سووریا دژی یەپەگە ئۆپەراسیۆن ئەنجام بدات. تورکیا دەبێت بە عەقڵانییەتەوە ئەنجامەکانی مامەڵەکانی نێوان یەپەگە و حکوومەتی ناوەند بە وریاییەوە بەدواداچوونی بۆ بکات."

لەلایەکی دیکەوە، وەزارەتی بەرگریی تورکیا ڕایگەیاندووە کە یەکگرتنەوەی هەسەدە لەگەڵ سوپای سووریا "هەڕەشەیەکە لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی تورکیا" و ئاماژەی بەوەداوە "لە کاتی پێویستدا، بۆ ئاسایشی خۆیان و سەقامگیری سووریا" پاڵپشتی دیمەشق دەکەن.