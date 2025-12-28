وردەكاری زیاتر لەبارەی شێوازی تەواوكردنی خولی ئەستێرەكانی عێراق بڵاوكرایەوە

پێش 33 خولەک

چارەنووسی ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق تا دێت مشتومڕی زیاتر بەدوای خۆیدا دێنێت، بەڵام فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق دوو پێشنیازی بە نووسراوی فەرمی بۆ سەرجەم یانەكان ناردووە و یانەكان دەبێت تا كاتژمێر 12:00ـی ئەمشەو یەكێك لەم دوو پێشنیازە هەڵبژێرن.

دوای ئەوەی ئێوارەی دوێنێ فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق كۆبوونەوەیەكی دوور و درێژی لەگەڵ نوێنەری سەرجەم یانەكانی خولی ئەستێرەكانی عێراق ئەنجام دا كە نزیكەی 3 كاتژمێری خایاند. لە كۆبوونەوەكەدا بۆچوونی سەرجەم یانەكانیان لەسەر مێزی گفتوگۆ تاوتوێ كرد، دواجار فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بۆچوونی سەرجەم یانەكانی لە دوو پێشنیاز كورت كردەوە و بە نووسراوێك هەردوو پێشنیازی بۆ یانەكان ناردووە و داوای لێكردوون تا كاتژمێر 12:00ـی ئەمشەو یەكێك لە پێشنیازەكان هەڵبژێرن.

پێشنیازی یەكەم:

38 گەڕەكەی ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق بە سرووشتی خۆی بەشێوازی چوون و گەڕانەوە تەواو بكرێت، بەڵام دەبێت یارییەكان چڕ بكرێنەوە و رۆژ و مەودای نێوان گەڕەكان كەمبكرێتەوە، لە بەرامبەردا رێگە بە یانەكان دەدرێت 5 یاریزانی دیكە بۆ لیستەكەیان زیاد بكەن، لە نێویاندا رێگە بە زیادكردنی دوو یاریزانی پیشەگەر و 3 یاریزانی نێوخۆیی دەدرێت، دەكرێت یەكێك لە پیشەگەرەكان گۆڵپارێز بێت.

رێگە دەدرێت لە یارییەكاندا 6 یاریزانی پیشەگەر لەنێو یاریگە بێت. لەبەرامبەردا لە كاتی بانگهێشتكردنی یاریزانان بۆ هەڵبژاردەكانی عێراق دەبێت یانەكان بەردەوامی بە یاریكردن بدەن و نابێت خولەكە بوەستێت، بەوپێیەی هەڵبژاردەی یەكەمی عێراق یاریی پاشكۆی مۆندیالی لەبەردەمە، لە لایەكی دیكەیشەوە هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق لە سەرەتای ساڵی داهاتوو بەشداریی لە جامی ئاسیای خوار 23 ساڵان دەكات.

پێشنیازی دووەم:

تەنیا قۆناغی یەكەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق بە سرووشتی خۆی تەواو بكرێت و سەرجەم خاڵەكان هەژمار بكرێت، بەڵام بۆ قۆناغی دووەم دەبێت سەرجەم یانەكان بەپێی ریزبەندی دابەش بكرێنە سەر دوو كۆمەڵەی A و B، هەر كۆمەڵەیەك 10 یانە لە خۆ دەگرێت و هەر یانەیەك لە هەر كۆمەڵەیەك تەنیا 9 یاری دەكات و یارییەكان بەشێوازی چوون و گەڕانەوە نابێت.

لە كۆتایی دا پێشەنگی كۆمەڵەی A بەرامبەر دووەمی كۆمەڵەی B یاری دەكات، بە پێچەوانەشەوە ئەو یانەیەی لوتكەی كۆمەڵەی B گرتووە و رووبەڕووی دووەمی كۆمەڵەی A دەبێتەوە.

پاشان براوەكانی كۆمەڵەی A و B بۆ یەكلاییكردنەوەی نازناوی خولی ئەستێرەكانی عێراق رووبەڕووی یەكتر دەبنەوە. دواتر دۆڕاوی كۆمەڵەی یەكەم یاری بەرامبەر دۆڕاوی كۆمەڵەی دووەم دەكات و ریزبەندی سێیەم و چوارەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق بۆ وەرزی 2025 ـ 2026 یەكلا دەكاتەوە.