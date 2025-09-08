سیستەمێکی نوێی دیجیتاڵی لە وەزارەتی کارەبا دەخرێتە کار

250 هەزار هاوبەش سوودی لێدەبینن

پێش 7 کاتژمێر

سیستەمێکی نوێی دیجیتاڵی لە هۆبەی فرۆشیاری ووزەی دهۆک، زاخۆ و باتیفا دەخرێتەکار، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، لەگەڵ دەستبەکاربوونی ئەم سیستەمە نوێیە 250 هەزار هاوبەش سوودی لێدەبینن.

وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ دووشەممە، 8ـی ئەیلوولی 2025، بڵاویکردەوە، سیستەمێکی نوێی دیجیتاڵی لە هۆبەی فرۆشیاری ووزەی دهۆک، زاخۆ و باتیفا کە نزیکەی 250،000 هاوبەش سوودی لێدەبینن دەستبەکاربوو.

وەزارەتی کارەبا ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم سیستەمە نوێیە لە هۆبەکانی فرۆشیاری ووزە لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان یەکدەخرێت و سوودی دەبێت لە ڕاییکردنی مامەڵەی هاووڵاتیان و پرۆسەی پسوولەکردن بەشێوەیەکی خێراتر و ئاسانتر.

هەروەها باسی لەوەش کردووە، پێشتر هەمان سیستەم لە هۆبەکانی فرۆشیاری هەولێر و سلێمانی جێبەجێکرا و ڕەنگدانەوەی چاکسازییەکانی پڕۆژەی ڕووناکییە بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ تەواوی کوردستان تاوەکوو کۆتایی ساڵی 2026. زیاتر لە 50%ـی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان سوود لە یەک سیستەمی دیجیتاڵی یەکگرتوو وەردەگرن بۆ ڕاییکردنی مامەڵەکانییان.

وەزارەتی کارەبا ڕوونی دەکاتەوە، بەگەڕخستنی ئەم سیستەمە نوێیە لە دهۆک، زاخۆ و باتیفا بەشێکە لە پلانەکانی داهاتووی وەزارەتی کارەبا بۆ جێبەجێکردنی ئەم سیستەمە دیجیتاڵیە لەهەر 25 هۆبەی فرۆشیاری ووزە لە هەرێمی کوردستان.

ئەمەش بەشێکە لە چاکسازییەکانی پڕۆژەی ڕووناکی تییایدا نزیکەی 4 ملیۆن هاووڵاتیی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابینکراوە، دەکاتە زیاتر لە 50٪ـی کۆی دانیشتوانی کوردستان.

مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 2024، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، پڕۆژەی ڕووناکی ڕاگەیاند بە مەبەستی گەیاندنی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ سەرجەم ماڵ و شوێنە بازرگانییەکان تاوەکو کۆتایی ساڵی 2026.