ئەمەریکا بودجەی سوپای وڵاتەکەی لە ئەورووپا کەم دەکاتەوە
ئاژانسی 'سپۆتنیک'ـی ڕووسی بە پشتبەستن بە بەڵگەنامەکانی بودجەی وەزارەتی بەرگری ئەمەریکا ڕایگەیاندووە، پێنتاگۆن پارەی هێزەکانی سەربازیی وڵاتەکەی لە ئەورووپا بۆ ساڵی 2026 بە بەراورد بە ساڵی 2023 نزیکەی 15 هێندە کەم دەکاتەوە.
ئاژانسەکە ئاماژەی بەوەش دا، پێنتاگۆن خەرجیی هێزەکانی بۆ چوارەم ساڵ لەسەریەک کەم دەکاتەوە، لە ساڵی 2023دا، 495 ملیۆن دۆلار بووە، لە ساڵی 2024 کەمکراوەتەوە بۆ 251.7 ملیۆن دۆلار، دواتر لە ساڵی 2025 کەمکراوەتەوە بۆ 116.9 ملیۆن دۆلار، بۆ ساڵی 2026، دەبێتە 33.4 ملیۆن دۆلار.
لە پێشنیازی بودجەدا ئاماژە بەوە کراوە، بڕیارەکە لە ئەنجامی یاداشتەکەی وەزیری بەرگری ئەمەریکادا هاتووە، کە لە مانگی نیسانی ڕابردوودا، پێشنیازی هەڵوەشاندنەوەی بەرنامە کۆنەکان و ئەولەویەتدان بە پرۆژە تەکنەلۆژییەکان کردووە.
میدیاکانی ئەمەریکا پێشتر بڵاویانکردەوە، ئیدارەی ترەمپ بەنیازە بودجەی هاوکاریی و ئەمنییەکانی لە ئەورووپا و ڕۆژهەڵات کەم بکاتەوە، لەوانە کۆتاییهێنان بە دەستپێشخەری ئاسایشی باڵتیک و کەمکردنەوەی بودجە بەپێی بەشی 333ی یاسای ئەمەریکا، کە مەشق و ڕاهێنان و هاوبەشکردنی هەواڵگری و دابینکردنی ئامێرەکان بۆ سەربازە هاوبەشەکان دەگرێتەوە.
بەگشتی، پێشبینی دەکرێت خەرجییەکانی بەرنامەکان لە 660.2 ملیۆن دۆلار بۆ 330.8 ملیۆن دۆلار کەمبکرێتەوە، ئەمەش ڕەنگدانەوەی گۆڕانکارییەکی ستراتیژییە لە ئەورووپاوە بەرەو هیندستان و ئاسیا .
هەروەها پێشتریش ئیدارەی ئەمەریکا بڕیاری کەمکردنەوەی بودجەی هاوکارییەکانی هێزەکانی بەرگریی عێراقی داوە و بریارەکەش بۆ ساڵی 2026 دەجێتە بواری جێبەجێکردنەوە.