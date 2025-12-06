عەممار حەكیم ناوی كاندیدەكانی بۆ پۆستی سەرۆكوەزیرانی گەیاندە عەلی سیستانی

پێش 8 خولەک

چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە نۆ کاندیدی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق دەگەیەنێتە نەجەف. نەجەفیش تا ئێستا هیچ وەڵامێکی نییە.

ئەبو میساق ئەلمساری، سەركردە لە ڕێكخراوی بەدر، بە كوردستان 24ـی راگەیاند: چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە لە كۆبوونەوەی ڕابردوودا، عەممار حەكیم، سەرۆكی ڕەوتی حیكمەی ڕاسپارد، نۆ كاندیدەكە بۆ پۆستی سەرۆكوەزیران، بگەیەنێتە نەجەف و بۆچوونی عەلی سیستانی مەرجەعی باڵای شیعەكان لەسەر ئەو پرسە وەربگرێت، عەمار حەكیم ناوەكانی گەیاندووە، بەڵام تا ئێستا نەجەف وەڵامی نەداوەتەوە.

لەبارەی گفتوگۆكانیش ئەلمساری دەڵێت: كۆبوونەوەكان گەیشتوونەتە قۆناغێكی زۆر باش لە كاتێك ئەگەری دەستنیشانكردنی كاندیدێك بۆ پۆستی سەرۆكوەزیران هەیە، كەمترین ئاڵنگاری لەبەردەمە بۆ پێكهێنانی حكوومەت بەراورد بە ئاڵنگارییەكانی بەردەم سوننە بۆ هەڵبژاردنی كاندیدێك بۆ پۆستی سەرۆكی پەرلەمان.