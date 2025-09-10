دیالە.. دەست بەسەر دوو تۆن دەرمانی قاچاخدا گیرا

پێش کاتژمێرێک

چوارشەممە، 10ـی ئەیلوولی 2025، دەزگای هەواڵگریی و لێکۆڵینەوەی فیدڕالی بڵاویکردەوە، لە پارێزگای دیالە دەستیان بەسەر دوو تۆن دەرمانی قاچاخ و ڕێگەپێنەدراودا گرتووە.

دەزگای هەواڵگریی و لێکۆڵینەوەی فیدڕالی لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی کرد، تیمەکانمان دوای دەستکەوتنی زانیاریی وردی هەواڵگریی، ئۆپەراسیۆنێکیان کرد و دەستیان بەسەر دوو تۆن دەرمانی قاچاغدا گرت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژەی بەوەش کراوە، ئەو شوێنانەی ئەم ماددانەیان تێدا بووە، داخراون و هەموو ئەو دەرمانانەی تێیدا بوون لەناوبراون.

پێشتریش دەزگای ئاسایشی نیشتیمانی عێراق، لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کردبوو، مەفرەزەکانی ئاسایشی ئابووریی سەر بە دەزگای ئاسایشی نیشتمانی بە هەماهەنگی لەگەڵ تیمەکانی کۆنترۆڵی تەندروستی توانیان دەست بەسەر کۆگایەکی ساختە لە ناوچەی "غەدیر"دا بگرن کە 20 تۆن دەرمانی قاچاخ و ماوە بەسەرچووی تێدا بووە.

لە راگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کرابوو، نۆ هەزار و 367 پاکێتی دەرمان کە سەرچاوەکەی نادیاربووە و لەناو کۆگایەکی دەرمان کە دەکەوێتە گەڕەکی هیتین دەستی بەسەردا گیراوە.