سوپای سووریا هێرشی کردە سەر هەسەدە

پێش 17 خولەک

سوپای سووریا ڕایدەگەیەنێت، پێگە و بنکەکانی هێزەکانیان لەلایەن هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە)ـی لە فڕۆکەخانەی سەربازیی(جەراح)ـی لە ڕۆژئاوای حەلەب، بۆردوومان کراوە.

فەرمانگەی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی وەزارەتی بەرگریی سووریا ڕایگەیاند: ئێوارەی دوێنێ 10ـی ئەیلوولی 2025، هێزەکانی سووریای دیموکرات( هەسەدە)، کتوپڕ هێرشێکی فراوانی کردووەتە سەر هێزەکانیان لە فڕۆکەخانەی سەربازیی(جەڕاح) و دەورووبەری شارۆچکەی مەسکەنە لە ڕۆژئاوای حەلەب، لە هێرشەکەشدا، ماڵ و خانووی هاووڵاتییانی گوندەکانی ئەو ناوچەی وێران کردووە کە، بەهۆیە دوو هاووڵاتی گیانیان لەدەستدا و سێ هاووڵاتیی دیکەش برینداربوون.

وەزارەتی بەرگریی سووریا ئاشکرای کردووە، دوای هێرشەکەی هێزەکانی سووریای دیموکرات، سووپای سووریا دەستی بە هێرشکردنی پێچەوانەوە بۆ سەر سەرچاوەی هێرشەکە، کردووە.

وەزارەتی بەرگریی ئەو وڵاتە لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە، هەموو ئەرکێکی خۆی بۆ پاراستنی گیانی هاووڵاتییانی سووریا و موڵک و ماڵیان دەگرێتە بەر، هیچ کەمتەرخەمییەک لەو بارەوە ناکەن.

ئاژانسی هەواڵی سانای سووریا بڵاوی کردەوە، هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) بە کاتیۆشا و مووشەک و هاوەن، چەند ناوچەیەکی لە دەورووبەری حەلەب بۆردوومان کردووە.

لە بەرانبەردا، هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە)، لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: ڕێگرییان لە ژمارەیەک چەکداری سەر بە حکوومەتی سووریا کردووە کە، هەوڵیانداوە دزە بکەنە نێو ناوچەکانی دەورووبەری"تل حافر" لە بەرەی باشوور لە ڕۆژهەڵات و نا ئارامیان دروستکردووە، دوای هێرشەکەشی بۆ سەر ئەو چەکدارانە، جارێکی دیکە ئارامی بۆ ناوچەکە گەڕاوەتەوە.

هێزەکانی سووریای دیموکرات ئاماژەی بەوە کرد، هێرشەکەی چەکدارانی سوپای سووریایان تێکشکاندووە و شکستیان بە هەوڵەکانیان هێناوە بۆ داگیرکردنی ناوچەکە.

ئاماژە بەوەشدەکات، هێزەکانیان بەرپرسیارەتی تەواویان هەیە بۆ وەڵامدانەوەی هەموو ئەو دەستدرێژیانەی دەکرێنە سەریان و دووپاتی دەکاتەوە لە لایەنی بەرانبەر بە بەردەوام ئەو هەوڵانە دووبارە دەکاتەوە و نا ئارامی لە ناوچەکە دروست دەکات، هاووڵاتییانیشی دڵنیا کردووەتەوە کە بارودۆخەکە کۆنتڕۆڵ کراوە و ئامادەیی بەردەوامیان هەیە بۆ وەڵامدانەوەی هەر هێرشێکی دیکە کە لەناکاو بکرێتە سەریان.

فەرهاد شامی، بەرپرسی ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات( هەسەدە) بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند: ئێستا بارودۆخەکە ئارامە، هیچ زانیارییەکیشی لەبارەی زیانەکانی دوای شەڕەکەی نێوان هەسەدە و چەکدارانی سووپای سووریا ئاشکرا نەکرد.

لە دوو هەفتەی ڕابردوودا، هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) و هێزەکانی هاوپەیمانان، ڕاهێنانی سەربازیی هاوبەشیان لە(تل تەمەر)، لە دوو کاتی جیاوازدا کرد، کە تێیدا فڕۆکەی جەنگی و هەلیکۆپتەر بەکارهاتن، بەشێوەیەک ڕاهێنانەکان هەر جارێک، هەفتەیەک بەردەوام بووە.