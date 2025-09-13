پێنتاگۆن بۆ ڕێگریی لە چین پەرە بە 25 جۆر چەک دەدات
وەزارەتی بەرگریی ئەمەریکا، بۆ ڕێگریکردن لە چین، زیاتر لە 10 ملیار دۆلاری بۆ پەرەپێدانی 25 جۆر چەک، لە چوارچیوەی بەرنامەی 'SHOTCALLER' تەرخانکرد.
پێنتاگۆن ڕایگەیاندووە، تەرخانکردنی ئەو بڕە پارەیە بۆ پەرەپێدانی ئەو چەکانە، بە ئامانجی چارەسەرکردنی ئەو لاوازییانەیە کە لە مانۆڕە سەربازییەکانی ئەم دواییەدا ئاشکرا بوون، بۆیە بۆ بەهێزکردنی پێگەی ئەمەریکا لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەگەری لەگەڵ چین پەرە بەو چەکانە دەدرێت.
ئاماژەی بەوەش کرد، گوژمەی ئەو پارەیەی بۆ پەرەپێدانی چەکەکە تەرخانکراوە بریتییە لە 10.8 ملیار دۆلار.
بەرنامەی SHOTCALLER بۆ بەرهەمهێنانی چەکی مەودای دوور و کۆکردنەوەی زانیاری لە سیستەمی بۆشایی ئاسمانی و دەریاییەوە داڕێژراوە.
پێنتاگۆن هیوادارە ئەم بەرنامەیە ببێتە هۆی لێدانی خێراتر و وردتر، لە ئەگەری ڕوودانی ململانێ لە ناوچەی ئاسیا و زەریای هێمن.