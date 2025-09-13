نەورۆز لە دهۆكەوە زەنگی مەترسی لێ دا

زاخۆ بەرامبەر راهێنەرەكەی پێشووی دۆڕا

پێش دوو کاتژمێر

لە خولی ئەستێرەكانی عێراق، نەورۆزی كوردان لە یاریگەی دهۆك زەنگی مەترسی لێ دا و شكستی بە كارەبا هێنا، بەڵام زاخۆ بەرامبەر تیپەكەی تەلال بلووشی خۆی بەدەستەوەدا و دۆڕا.

ئەمڕۆ شەممە، 13 ئەیلوولی 2025، لە یەكەمین گەڕی خولی ئەستێرەكانی عێراق، یانەی نەورۆز لەنێو یاریگەی دهۆك میوانداریی كارەبای كرد، یارییەكەش لە بەرژەوەندی نەورۆزی كوردان (3 ـ 2) كۆتایی هات، بەمەش نەورۆز یەكەمین سەركەوتنی لەژێر سەرپەرشتی راهێنەری گەنجی یانەكەی (یاسین ئاراس) تۆمار كرد.

لە یارییەكی دیكەیشدا، زاخۆ لە دەرەوەی یاریگەی خۆی لە بەغدا بووە میوانی یانەی تەڵەبە بووەوە، ئەم یارییە رووبەڕووبوونەوەی دوو راهێنەری قەتەری (ویسام رزق و تەلال بلووشی) بوو، دواجار راهێنەرە قەتەرییەكەی وەرزی رابردووی زاخۆ یەكەمین سەركەوتنی وەكو راهێنەری تەڵەبە بەدەستهێنا و بە گۆڵێكی بێوەڵام لە زاخۆی پێشووی بردەوە.