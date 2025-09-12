چارەنووسی یانەكانی راپەڕین یەكلایی دەكرێتەوە

دوو یانەی راپەڕین گڵۆپی سەوزیان بۆ هەڵكراوە و یانەیەكیشیان لە لێواری لێكهەڵوەشاندنەوەیە

بۆ یەكەمجار لە مێژوودا 3 یانەی راپەڕین ناویان لە لیستی یانە بەشداربووەكانی خولی نایابی كوردستانە بۆ وەرزی 2025 ـ 2026، بەڵام چارەنووسی یانەكەیان نادیارە و هێشتا هیچ پاڵپشتییەكی دارایی دەستبەرنەكردووە.

لە بەدوادچوونێكی كوردستان24ـدا دەركەوتووە، یانەكانی رانیە و قەڵادزێ لە لایەن بەرپرسانی شار و ئیدارەی راپەڕین گڵۆپی سەوزیان بۆ هەڵكراوە گرەنتی پاڵپشتی داراییان پێدراوە، بەڵام تا ئێستا هیچ بەرپرس و لایەنێك بۆ هاوكاریكردنی یانەی چوارقوڕنە نەهاتووەتە سەرهێڵ و سەرۆكی یانەكەش ئامادەنییە بۆ داهاتوو هیچ پاڵپشتییەكی دیكەی دارایی سەوزپۆشەكانی چوارقوڕنە بكات.

بە گوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، یانەی قەڵادزێ كە بۆ یەكەمجارە بەشداریی لە خولی نایابی كوردستان دەكات لە لایەن قائیمقایمی قەڵادزێ ئاگاداركراوەتەوە ئامادەكاری بكات و دەست بە گواستنەوەی یاریزانان بكات و ئامادەییشی دەربڕیوە بۆ بەشداریكردن لە خولەكە نزیكەی 150 ملیۆن دینار هاوكاری تیپەكە بكات.

لە لایەكی دیكەیشەوە سەرپەرشتیاری ئیدارەی راپەڕین و بەرپرسانی شارەكە دڵنیاییان داوەتە یرانیە كە بۆ ئەم وەرزە پاڵپشتی دارایی یانەكە دەكەن و داوایان لێكردوون بەبێ ترس ئامادەكارییەكان بۆ خولی نایابی كوردستان دەست پێ بكەن.

لەبارەی یانەی چوارقوڕنەش، كوردستان24 زانیاری ئەوەی دەستكەوتووە یانەكە لە لێواری لێكهەڵوەشاندنەوە دایە، بەخیتار رۆستەمی سەرۆكی یانەكەش كە لە دوو وەرزی رابردوو سەرچاوەی دابینكردنی بەشی زۆری دارایی یانەكە بوو ماڵئاوایی لە یانەكە كردووە و رایگەیاندووە ناتوانێت چیتر پاڵپشتی دارایی یانەی چوارقوڕنە بكات و خۆشی بۆ هەڵبژاردنی دەستەی كارگێری بەربژێر ناكاتەوە.

بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، لە ئێستادا دەستەی گشتی یانەی چوارقوڕنە هەڵوەشاوەتەوە، یانەكە لە چاوەڕوانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرزشی حكومەتی هەرێمی كوردستانە بۆ ئەوەی سەرلەنوێ دەستەی گشتی یانەی چوارقوڕنە دابمەزرێننەوە و هەڵبژاردنیش بۆ دەستەی كارگێری یانەكە بكەن. لە ئێستادا بەشێك لە ئەندامانی كارگێری ئێستای چوارقوڕنە لە چاوەڕوانی ئەوەن، هاوشێوەی یانەكانی قەڵادزێ و رانیە، بەرپرسان بۆ پاڵپشتی یانەكەیان بێنە سەرهێڵ، بەڵام تا ئەم كاتە هیچ گرەنتییەكییان لە هیچ كەس و لایەك وەرنەگرتووە.