لە خورماڵ کەسێک لەنێو دوکانەکەیدا کوژرا

پێش 42 خولەک

کەسێک لە خورماڵ لەنێو دوکانەکەی خۆیدا کوژرا، پۆلیسیش دەستی بە لێکۆڵینەوە کردووە.

ڕائید ئاکام قوتبەدین ئاغاوەیس، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە لەبارەی ڕووداوەکە ڕایگەیاند: سەرلەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە 14ـی ئەیلوولی 2025، تەرمی هاووڵاتیەک بەناوی (وەهبی تاهیر میكە) کە تەمەنی 43 ساڵە و پیشەی کاسبە و دانیشتوی قەزای خورماڵە، کوژراوە و تەرمەکەی گەیەنراوەتە پزیشکی دادی هەڵەبجە .

گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە ئاشکرای دەکات، شوێنەواری فیشەک بەسەریەوە بووە، ڕوداوەکە لەشوێنی کارەکەی کەدوکانێکی دروستکردنی خواردەمەنی بووە لەنێو قەزای خورماڵ، ڕوویداوە.

ئاماژە بەوەشدەکات، لێکۆڵینەوە لە ڕوداوەکە دەستی پێکردوە و لەلایەن بەشی پۆلیسی بەڵگەو تاوان، بەڵگەکان هەڵگیراونەتەوە و دەمانجەیەک دەستی بەسەردا گیراوە، ڕاشیدەگەیەنێت: بەبڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوە، کەسێک بەتۆمەتی ڕووداوەکە دەستگیرکراوە، هاوکات دۆسیەی لێکۆڵینەوە بۆ ڕوداوەکە لەبنکەی پۆلیسی خورماڵ ڕێکخراوە.