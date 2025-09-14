ئەنجوومەنی دەوڵەت پرسی مووچە یەکلا دەکاتەوە
ئەنجوومەنی دەوڵەت بۆ یەکلاکردنەوەی کێشەکانی مووچە و هەناردەکردنەوەی نەوت دەستی بەکارەکانی کرد
ئەنجوومەنی دەوڵەت سەرلەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە 14ـی ئەیلوولی 2025، دەستی بەکارەکانی کردووە، بۆ شیکردنەوەی ئەو نووسراوەی کە لەلایەن ئەمیندارییەتی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە پێی گەیشتووە سەبارەت بە مووچە و هەناردەکردنی نەوت و داهاتەکانی ناوخۆی کوردستان.
دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند: ئەگەر ئەمڕۆ ئەنجوومەنی دەوڵەت کارەکانی تەواو بکات، کارێکی باش دەبێت، ئەگینا پرسەکە دەکەوێتە سبەی دووشەممە، بەو خوێندنەوە یاساییەی کە ئەنجوومەنەکە هەیەتی بۆ ئەو ناکۆکییەی کە لەنێوان حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە، دەتوانێت کارەکانی تەواو بکات.
پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ئاماژە بەوە دەکات، ئەمڕۆ کە یەکەم ڕۆژی دەوام کردنە، ئەنجوومەنی دەوڵەت لە بەغدا دەستی بە کارەکانی کردووە بۆ دیاریکردنی ئەوەی کێ لە پرسەکە مافی هەیە، دەشڵێت: ئەو کۆبوونەوەیەی لەنێو ئەنجوومەنی دەوڵەت دەکرێت، کاتێکی زۆر کەم دەخایەنێت، ئەگەر پەلەی تێدا بکرێت، دەتوانرێت ئەمڕۆ کێشەکە یەکلایی بکرێتەوە، دیلان بارزان گوتی: ئەوان تەنیا بۆچوونی یاسایی خۆیان دەربارەی ئەو پرسە دەخەنە ڕوو، هیچ بڕیارێکی یاسایی نادەن، دەسەڵاتی ئەوەشیان نییە بڕیار بدەن ماف بەلای کێیە.
دیلان بارزان گوتی: ئەو چەند ماددەیەی کە لە یاسای بوودجە و یاسای ئیدارەی دارایی ساڵی 2019 دا هاتووە، کێشە و گرفتی هەردوولای لەسەرە، هەوڵدەدرێت لە ئەنجوومەنی دەوڵەت یەکلایی بکرێتەوە، ئەگەر یەکلاییش نەبوەوە، پرسەکە دەنێردرێت بۆ دادگای فیدراڵی کە دەسەڵاتی هەیە و دەتوانێت بڕیار بدات بەوەی، مافەکە بەلای هەرێمی کوردستانە یاخود عێراق.